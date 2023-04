LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: scocca l’ora delle Fate! L’Italia inizia la caccia all’oro (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.06 L’Italia è reduce dalla vittoria del Trofeo di Jesolo con 165 punti, in linea con il riscontro che la scorsa estate valse il trionfo agli Europei, il secondo della storia dopo quello del 2006. 17.04 L’Italia si presenta per difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Le Fate sognano una nuova magia e vogliono emulare il trionfo ottenuto dai Moschettieri poche ore fa. 17.02 Questa la formazione scelta dal DT Enrico Casella per oggi pomeriggio: VOLTEGGIO: Esposito/Asia D’Amato/Alice D’Amato/Andreoli PARALLELE ASIMMETRICHE: Villa/Asia D’Amato/Alice D’Amato/Esposito TRAVE: Villa/Esposito/Asia D’Amato/Alice D’Amato CORPO LIBERO: Esposito/Alice D’Amato/Andreoli/(Asia D’Amato) 17.00 L’Italia inizierà la propria avventura al volteggio. 16.55 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.06è reduce dalla vittoria del Trofeo di Jesolo con 165 punti, in linea con il riscontro che la scorsa estate valse il trionfo agli, il secondo della storia dopo quello del 2006. 17.04si presenta per difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Le Fate sognano una nuova magia e vogliono emulare il trionfo ottenuto dai Moschettieri poche ore fa. 17.02 Questa la formazione scelta dal DT Enrico Casella per oggi pomeriggio: VOLTEGGIO: Esposito/Asia D’Amato/Alice D’Amato/Andreoli PARALLELE ASIMMETRICHE: Villa/Asia D’Amato/Alice D’Amato/Esposito TRAVE: Villa/Esposito/Asia D’Amato/Alice D’Amato CORPO LIBERO: Esposito/Alice D’Amato/Andreoli/(Asia D’Amato) 17.00inizierà la propria avventura al volteggio. 16.55 ...

