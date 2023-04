LIVE Ginnastica artistica | Europei 2023 in DIRETTA | le Fate sognano una nuova magia nella gara a squadre

(Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa formazione dell’Italia – La presentazione delle– Le ambizioni dell’Italia Buongiorno e benvenuti alladeglidi. Oggi vanno in scena le qualificazioni femminili, valide anche per l’assegnazione delle medaglie della. L’Italia vuole essere grande protagonista sulla pedana di Antalya (Turchia): le Campionesse d’Europa sono chiamate a difendere il titolo del team event conquistato lo scorso anno a Monaco. Lehanno tutte le carte in regola per fare la differenza, dopo aver primeggiato al Trofeo di Jesolo in maniera convincente. Le azzurre gareggeranno chiaramente anche per ...

Di certo non ci sono andate per villeggiatura le regine dellaartistica italiana, ... Esposito/Alice D'Amato/Andreoli/Asia D'Amato La due giorni di qualifiche sarà trasmessastreaming ...Tante anche le final eight di specialità in programma nel week end (su Rai Sport HD), a ... Laitaliana potrebbe concedere il bis! CLASSIFICA TEAM QUALIFICHE ALL AROUND IND. M. ...Ilè gratuito ma occorre registrarsi. Da giovedì le finali andranno in diretta su RaiPlay e RaiSport HD (canale 58 DTT) con la telecronaca di Andrea Fusco e il commento tecnico di Andrea Massaro.

il palinsesto tv e streaming degli Europei 2023 di ginnastica artistica oggi (mercoledì 12 aprile). L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su gymtv.online e in diretta live testuale su OA Sport.