LIVE Ginnastica artistica | Europei 2023 in DIRETTA | le Fate si scaldano Caccia all’oro dalle 17 30

(Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.30 Dopo due rotazioni il Belgio è al comando con 81.565 davanti a Romania (78.931) e Spagna (77.398). 13.15 Lara Casabuena prosegue con 13.166 al volteggio, accompagnata dal 13.033 di Alba Petisco. L’Ucraina fatica a schiodarsi dagli 11 alla trave. 13.10 Ottimo il 13.600 della rumena Ana Barbosu alle parallele, la compagna Amalia Ghigoarta si è fermata a 12.766. La portoghese Filipa Martins non va oltre i 12.033 sugli staggi, dove ambiva alla finale. 12.50 Interessante il 14.166 della belga Lisa Vaelen al volteggio. L’ucraina Anna Lashchevska ottiene 12.733 alle parallele. 12.40 Arrivano i primi riscontri. Interessante il 13.100 della spagnola Laura Casabuena al corpo libero, 13.600 al volteggio per la rumena Sabrina Maneca-Voinea. 12.20 Si riparte alle 12.30 con la seconda suddivisione: Romania e Belgio al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PressReview99 : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: i moschettieri azzurri sognano il podio - OA Sport… - OA_Sport : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: l’Italia si riscalda, Moschettieri in gara alle 16.30 - -

Di certo non ci sono andate per villeggiatura le regine dellaartistica italiana, ... Esposito/Alice D'Amato/Andreoli/Asia D'Amato La due giorni di qualifiche sarà trasmessastreaming ...Tante anche le final eight di specialità in programma nel week end (su Rai Sport HD), a ... Laitaliana potrebbe concedere il bis! CLASSIFICA TEAM QUALIFICHE ALL AROUND IND. M. ...Ilè gratuito ma occorre registrarsi. Da giovedì le finali andranno in diretta su RaiPlay e RaiSport HD (canale 58 DTT) con la telecronaca di Andrea Fusco e il commento tecnico di Andrea Massaro.

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: le Fate sognano di emulare gli uomini nella gara a squadre OA Sport

L' Italia maschile della ginnastica artistica vince per la prima volta nella storia la medaglia d'oro agli Europei che si stanno disputando in Turchia. Gli azzurri Marco Lodadio, Yumin Abbadini, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.55 Mancano cinque minuti all’inizio della prima suddivisione, dove non figurano pesci grossi. Gireranno Svizzera e Grecia (dal volteggio), Norvegia (dalle ...