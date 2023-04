LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: le Fate aprono la gara al volteggio, l’Italia vuole volare (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.38 Francia e Gran Bretagna stanno soffrendo: 12.766 di Mielle sugli staggi, 12.766 di Kinsella sui 10 cm. Per il momento le avversarie principali dell’Italia non incantano, ma aspettiamo di vedere all’opera le Campionesse d’Europa al volteggio tra pochi istanti. 17.36 L’ungherese Zsofia Kovacs ottiene un bel 14.166 al volteggio. Ora altre due ungheresi, poi toccherà all’Italia. 17.35 Piede a terra anche per la britannica Georgia-Mae Fenton alla trave, si ferma a 12.333. 17.35 Caduta pesantissima di Osyssek-Reimer: 10.566, strada subito in salita per la Francia. 17.33 Partenza ballerina della Francia con il 12.500 di Boyer alle parallele, mentre la Gran Bretagna apre con un buon 13.166 di Ondine Achampong alla trave. 17.32 Le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.38 Francia e Gran Bretagna stanno soffrendo: 12.766 di Mielle sugli staggi, 12.766 di Kinsella sui 10 cm. Per il momento le avversarie principali delnon incantano, ma aspettiamo di vedere all’opera le Campionesse d’Europa altra pochi istanti. 17.36 L’ungherese Zsofia Kovacs ottiene un bel 14.166 al. Ora altre due ungheresi, poi toccherà al. 17.35 Piede a terra anche per la britannica Georgia-Mae Fenton alla trave, si ferma a 12.333. 17.35 Caduta pesantissima di Osyssek-Reimer: 10.566, strada subito in salita per la Francia. 17.33 Partenza ballerina della Francia con il 12.500 di Boyer alle parallele, mentre la Gran Bretagna apre con un buon 13.166 di Ondine Achampong alla trave. 17.32 Le ...

