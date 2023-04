LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: Italia in gara alle 17.30, cresce l’attesa per le Fate (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.24 Ottimo 13.666 di Visser al corpo libero, ma l’attesa Thorsdottir si ferma a 12.600. Van Pol non va oltre 12.733. La terza suddivisione si sta rivelando mediamente avara di emozioni. 16.00 Ora attesa per le olandesi al corpo libero. 15.40 Rotazione problematica alla trave per l’Olanda: Visser 12.766, Thorsdottir 12.000, Van Pol 11.066. 15.20 Naomi Visser tuona alle parallele! L’olandese stampa un superbo 14.466. Le connazionali Thorsdottir e Van Pol la seguono con 13.533 e 13.066. 15.00 Inizia la terza suddivisione. 14.46 Ricordiamo che l’Italia si esibirà alle ore 17.30 nella quarta e ultima suddivisione insieme a Gran Bretagna, Francia e Germania. 14.45 alle ore 15.00 scenderà in pedana la terza ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.24 Ottimo 13.666 di Visser al corpo libero, maThorsdottir si ferma a 12.600. Van Pol non va oltre 12.733. La terza suddivisione si sta rivelando mediamente avara di emozioni. 16.00 Ora attesa per le olandesi al corpo libero. 15.40 Rotazione problematica alla trave per l’Olanda: Visser 12.766, Thorsdottir 12.000, Van Pol 11.066. 15.20 Naomi Visser tuonaparle! L’olandese stampa un superbo 14.466. Le connazionali Thorsdottir e Van Pol la seguono con 13.533 e 13.066. 15.00 Inizia la terza suddivisione. 14.46 Ricordiamo che l’si esibiràore 17.30 nella quarta e ultima suddivisione insieme a Gran Bretagna, Francia e Germania. 14.45ore 15.00 scenderà in pedana la terza ...

