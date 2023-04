LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: Italia-Gran Bretagna, braccio di ferro per l’oro nell’ultima rotazione (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.10 CADUTA DI ALICE KINSELLA! 19.09 Jessica Gadirova stampa un eccellente 13.866 e alza le quotazioni della Gran Bretagna. Tocca ad Alice Kinsella. 19.08 La Gran Bretagna ha iniziato la sua rotazione alle parallele. L’Italia si esibirà al corpo libero dopo le ungheresi. 19.07 La Gran Bretagna è solida sugli staggi, l’Italia ha i mezzi al quadrato ma siamo un po’ con la coperta corta. 19.06 Gran Bretagna alle parallele con Gadirova, Kinsella, Fenton, Downie. 19.05 Italia al corpo libero con Manila Esposito, Alice D’Amato, Angela Andreoli. Sulla carta dovrebbero esibirsi soltanto loro tre, Asia D’Amato non ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.10 CADUTA DI ALICE KINSELLA! 19.09 Jessica Gadirova stampa un eccellente 13.866 e alza le quotazioni della. Tocca ad Alice Kinsella. 19.08 Laha iniziato la suaalle parallele. L’si esibirà al corpo libero dopo le ungheresi. 19.07 Laè solida sugli staggi, l’ha i mezzi al quadrato ma siamo un po’ con la coperta corta. 19.06alle parallele con Gadirova, Kinsella, Fenton, Downie. 19.05al corpo libero con Manila Esposito, Alice D’Amato, Angela Andreoli. Sulla carta dovrebbero esibirsi soltanto loro tre, Asia D’Amato non ha ...

