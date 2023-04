LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: Italia dominatrice a metà gare, Fate show alle parallele (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.33 Giorgia Villa sarà l’azzurra di riferimento sui 10 cm, ha un esercizio di lusso e punta alla finale. Esposito e le gemelle D’Amato possono fare decisamente bene. Bisognerà sbagliare il meno possibile e mantenere del margine prima dell’ultima rotazione: l’Italia è in una situazione di acclarato vantaggio, ma non bisogna sciupare. 18.32 L’Italia andrà alla trave con Giorgia Villa, Manila Esposito, Asia D’Amato, Alice D’Amato. La Gran Bretagna al volteggio con Fenton, Kinsella, Gadirova, Achampong. La Francia al corpo libero e la Germania alle parallele, ma ormai sono molto indietro. 18.31 L’Italia ha dunque quattro punti di vantaggio sulla Gran Bretagna, ma la prossima rotazione sarà determinante: le azzurre dovranno fare i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.33 Giorgia Villa sarà l’azzurra di riferimento sui 10 cm, ha un esercizio di lusso e punta alla finale. Esposito e le gemelle D’Amato possono fare decisamente bene. Bisognerà sbagliare il meno possibile e mantenere del margine prima dell’ultima rotazione: l’è in una situazione di acclarato vantaggio, ma non bisogna sciupare. 18.32 L’andrà alla trave con Giorgia Villa, Manila Esposito, Asia D’Amato, Alice D’Amato. La Gran Bretagna al volteggio con Fenton, Kinsella, Gadirova, Achampong. La Francia al corpo libero e la Germaniaparle, ma ormai sono molto indietro. 18.31 L’ha dunque quattro punti di vantaggio sulla Gran Bretagna, ma la prossima rotazione sarà determinante: le azzurre dovranno fare i ...

