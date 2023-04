LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: Italia dominatrice a metà gara, Fate show alle parallele (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.46 Giorgia Villa purtroppo cade in entrata, poi si salva sull’avvitamento. Quell’errore comunque la priverà della finale e ora servirà una prova di sostanza da parte delle altre azzurre per rimediare la situazione e non portarsi dietro questo punteggio. 18.45 Czifra sbaglia e rovina la rotazione delle magiare. Riscaldamento di metà rotazione per le azzurre, poi tocca alle Fate. 18.43 Inizia l’esercizio di Czifra, è l’ultima ungherese alla trave. Poi toccherà all’Italia. 18.40 La trave è per antonomasia la roulette della Ginnastica artistica. L’Italia deve superare il terno al lotto come meglio può, rispondendo al tentativo di rimonta che la Gran Bretagna ha inscenato al volteggio. 18.38 La ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.46 Giorgia Villa purtroppo cade in entrata, poi si salva sull’avvitamento. Quell’errore comunque la priverà della finale e ora servirà una prova di sostanza da parte delle altre azzurre per rimediare la situazione e non portarsi dietro questo punteggio. 18.45 Czifra sbaglia e rovina la rotazione delle magiare. Riscaldamento dirotazione per le azzurre, poi tocca. 18.43 Inizia l’esercizio di Czifra, è l’ultima ungherese alla trave. Poi toccherà all’. 18.40 La trave è per antonomasia la roulette della. L’deve superare il terno al lotto come meglio può, rispondendo al tentativo di rimonta che la Gran Bretagna ha inscenato al volteggio. 18.38 La ...

