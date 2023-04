LIVE Ginnastica artistica | Europei 2023 in DIRETTA | Fate in gara alle 17 30 | sfida a Gran Bretagna e Francia

(Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.50 Sta per terminare la prima suddivisione. 10.35 Si è conclusa la terza rotazione della prima suddivisione. La Svizzera balza al comando con 106.596, precedendo Islanda (105.731) e Norvegia (105.696). A seguire Slovacchia (103.031) e Grecia (102.731). 10.25 Cereghetti 11.466 alla trave, Wu 10.233, Bickel 10.000. Rotazione difficile per la Svizzera. 10.10 L’attesa è tutta per l’ultima suddivisioneore 17.30, anche se in precedenza bisognerà buttare un’occhio sulla Spagna e sulla Romania (non saranno comunque in lotta per il podio nellaa squadra). 10.00 Si è conclusa la seconda rotazione della prima suddivisione. Svizzera al comando con 74.897 davanti a Grecia (71.565) e Norvegia (68.231). 09.45 Laprosegue senza particolari sussulti nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA - PressReview99 : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: i moschettieri azzurri sognano il podio - OA Sport… - OA_Sport : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: l’Italia si riscalda, Moschettieri in gara alle 16.30 - - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA -

Di certo non ci sono andate per villeggiatura le regine dellaartistica italiana, ... Esposito/Alice D'Amato/Andreoli/Asia D'Amato La due giorni di qualifiche sarà trasmessastreaming ...Tante anche le final eight di specialità in programma nel week end (su Rai Sport HD), a ... Laitaliana potrebbe concedere il bis! CLASSIFICA TEAM QUALIFICHE ALL AROUND IND. M. ...Ilè gratuito ma occorre registrarsi. Da giovedì le finali andranno in diretta su RaiPlay e RaiSport HD (canale 58 DTT) con la telecronaca di Andrea Fusco e il commento tecnico di Andrea Massaro.

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: le Fate sognano di emulare gli uomini nella gara a squadre OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.55 Mancano cinque minuti all’inizio della prima suddivisione, dove non figurano pesci grossi. Gireranno Svizzera e Grecia (dal volteggio), Norvegia (dalle ...In diretta dal Gymnastic Sport Palace di Tashkent la terza prova della World Cup di ginnastica ritmica. Domenica 16 Aprile dalle 9.00 su La7d e live streaming su La7.it ...