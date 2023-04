LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: Fate d’argento, l’Italia non difende il titolo. Vince la Gran Bretagna (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.42 Grazie a tutti per averci seguito in questa intensa giornata. Rimanete con noi per cronaca, qualificate alle finali e approfondimenti. Appuntamento a domani (ore 15.00) per la finale all-around maschile. Buon divertimento a tutti. 19.40 l’Italia ha fatto incetta di Finali di Specialità: Alice D’Amato comanda alle parallele con 14.500 davanti all’olandese Naomi Visser (14.466) e alla tedesca Ellie Seitz (14.400), rivedremo nell’atto conclusivo anche Giorgia Villa (sesta con 14.166); Asia D’Amato terza al volteggio (13.416) alle spalle della francese Coline Devillard (13.866) e della belga Lisa Vaelen (13.616); Alice D’Amato è impressionante sesta alla trave (13.033) e sarà in gara sabato pomeriggio insieme a Manila Esposito (ottava con 12.833), per il momento comanda la britannica Jessica ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.42 Grazie a tutti per averci seguito in questa intensa giornata. Rimanete con noi per cronaca, qualificate alle finali e approfondimenti. Appuntamento a domani (ore 15.00) per la finale all-around maschile. Buon divertimento a tutti. 19.40ha fatto incetta di Finali di Specialità: Alice D’Amato comanda alle parallele con 14.500 davanti all’olandese Naomi Visser (14.466) e alla tedesca Ellie Seitz (14.400), rivedremo nell’atto conclusivo anche Giorgia Villa (sesta con 14.166); Asia D’Amato terza al volteggio (13.416) alle spalle della francese Coline Devillard (13.866) e della belga Lisa Vaelen (13.616); Alice D’Amato è impressionante sesta alla trave (13.033) e sarà in gara sabato pomeriggio insieme a Manila Esposito (ottava con 12.833), per il momento comanda la britannica Jessica ...

