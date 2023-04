LIVE Freccia del Brabante 2023 in DIRETTA: un quartetto riesce ad andare in avanscoperta (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI SICILIA DALLE 10.45 13.11 E infatti continua a salire sempre di più, scollinando i due minuti. Dopo l’inizio tremendo, il gruppo ha scelto di riposarsi un po’. 13.08 E ora il margine supera il minuto. Il plotone se la sta prendendo comoda. 13.05 Il gruppetto di fuggitivi ha adesso una quarantina di secondi di margine. 13.02 Il gruppo sta rallentando, dando il lasciapassare al quartetto. Abbiamo la fuga di giornata. 12.58 I quattro ad essersi avvantaggiati sono Sander De Pestel (Team Flanders-Baloise), Tord Gudmestad (Uno-X), Johan Meens (Bingoal WB) e Rory Townsend (Bolton Equities Black Spoke). 12.55 Un quartetto è riuscito a prendere un pochino di margine sul plotone. 12.53 Per fortuna del gruppo, si è interrotta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DI SICILIA DALLE 10.45 13.11 E infatti continua a salire sempre di più, scollinando i due minuti. Dopo l’inizio tremendo, il gruppo ha scelto di riposarsi un po’. 13.08 E ora il margine supera il minuto. Il plotone se la sta prendendo comoda. 13.05 Il gruppetto di fuggitivi ha adesso una quarantina di secondi di margine. 13.02 Il gruppo sta rallentando, dando il lasciapassare al. Abbiamo la fuga di giornata. 12.58 I quattro ad essersi avvantaggiati sono Sander De Pestel (Team Flanders-Baloise), Tord Gudmestad (Uno-X), Johan Meens (Bingoal WB) e Rory Townsend (Bolton Equities Black Spoke). 12.55 Unè riuscito a prendere un pochino di margine sul plotone. 12.53 Per fortuna del gruppo, si è interrotta ...

