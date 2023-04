LIVE Freccia del Brabante 2023 in DIRETTA: sei uomini all’attacco, il gruppo insegue ad un minuto (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI SICILIA DALLE 10.45 17.03 Prova allora a riaccelerare da solo Remi Cavagna! 17.02 Cavagna prova a rialzare l’andatura ma la collaborazione sembra ormai compromessa. Scende a 50” il ritardo del gruppo. Sembra che sia Kron che non tira più. 17.00 INIZIA L’ULTIMO GIRO! 16.59 Penultimo passaggio sulla S-Bocht di Overijse per i sei attaccanti: Remi Cavagna (QuickStep), Tord Gurmestad (UnoX), Ben Healy (EF), Andreas Kron (Lotto), Dorian Godon (AG2R) e Lukas Eriksson (Tudor). 16.58 Attenzione, primi segnali di mancata collaborazione tra i sei battistrada. Evidentemente qualcuno sta saltando i cambi e questo mette a serio rischio le loro possibilità di vittoria. 16.56 25 KM AL TRAGUARDO! 16.55 Ora alle spalle di Alexandre Delettre che tira ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DI SICILIA DALLE 10.45 17.03 Prova allora a riaccelerare da solo Remi Cavagna! 17.02 Cavagna prova a rialzare l’andatura ma la collaborazione sembra ormai compromessa. Scende a 50” il ritardo del. Sembra che sia Kron che non tira più. 17.00 INIZIA L’ULTIMO GIRO! 16.59 Penultimo passaggio sulla S-Bocht di Overijse per i sei attaccanti: Remi Cavagna (QuickStep), Tord Gurmestad (UnoX), Ben Healy (EF), Andreas Kron (Lotto), Dorian Godon (AG2R) e Lukas Eriksson (Tudor). 16.58 Attenzione, primi segnali di mancata collaborazione tra i sei battistrada. Evidentemente qualcuno sta saltando i cambi e questo mette a serio rischio le loro possibilità di vittoria. 16.56 25 KM AL TRAGUARDO! 16.55 Ora alle spalle di Alexandre Delettre che tira ...

