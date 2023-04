LIVE Freccia del Brabante 2023 in DIRETTA: quattro uomini in testa con 6? di vantaggio, arrivano i primi muri (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI SICILIA DALLE 10.45 14.14 Superata la prima asperità di giornata. Nuovo tratto in discesa e fra poco il muro di Sollenberg, 500 metri al 7,6%. 14.10 Brutte notizie per il gruppo, poiché c’è pioggia sul traguardo di Overijse. 14.07 Intanto Mikkel Honorè (EF Education-Easypost) è costretto a cambiare la bicicletta. 14.06 Vicinissimi al Chaussée d’Alsemberg (1.6 km al 2.5%) 14.04 Caduta in gruppo, a terra Martin Svrcek, compagno di Bagioli alla Soudal-Quick Step. 14.02 Piccola curiosità: con la sua media oraria di 46,550 dopo i primi 60 minuti, questa edizione della Freccia è al momento la seconda più veloce della storia dopo quella del 2009, vinta da Anthony Geslin. Ma devono arrivare ancora tutti i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DI SICILIA DALLE 10.45 14.14 Superata la prima asperità di giornata. Nuovo tratto in discesa e fra poco il muro di Sollenberg, 500 metri al 7,6%. 14.10 Brutte notizie per il gruppo, poiché c’è pioggia sul traguardo di Overijse. 14.07 Intanto Mikkel Honorè (EF Education-Easypost) è costretto a cambiare la bicicletta. 14.06 Vicinissimi al Chaussée d’Alsemberg (1.6 km al 2.5%) 14.04 Caduta in gruppo, a terra Martin Svrcek, compagno di Bagioli alla Soudal-Quick Step. 14.02 Piccola curiosità: con la sua media oraria di 46,550 dopo i60 minuti, questa edizione dellaè al momento la seconda più veloce della storia dopo quella del 2009, vinta da Anthony Geslin. Ma devono arrivare ancora tutti i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : RT @ILENIALazzaro: Ritorniamo in onda ! Ore 12.20 live sul DIGITAL ( @Eurosport_IT app, @gcnItalia e @discoveryplusIT ) con @pisaneschi90… - OA_Sport : LIVE Freccia del Brabante 2023 in DIRETTA: altra giornata tra muri e pavé, il via alle 12.30 - - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:30 per vivere in diretta assieme a noi la Freccia del Brabante sin dalla partenza #DBP23 - ILENIALazzaro : Ritorniamo in onda ! Ore 12.20 live sul DIGITAL ( @Eurosport_IT app, @gcnItalia e @discoveryplusIT ) con… - vladi_sunset : LIVE IN DIRETTA RIASSUNTO IMPULSE STRATEGIA SEMPLICE LUNEDI 3 APRILE 'Impulse è uno scanner algoritmico che mette… -