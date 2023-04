LIVE Freccia del Brabante 2023 in DIRETTA: quattro uomini in fuga, il gruppo insegue a 4? (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI SICILIA DALLE 10.45 15.30 Ci siamo, inizia per i battistrada il circuito conclusivo. 21 km con tre strappi piuttosto duri da percorrere, il tutto da ripetere quattro volte. 15.27 I battistrada stanno affrontando ora i 900 metri di Rue Francois Dubois, ultimo strappo prima di entrare nel circuito conclusivo. 15.24 Dal vestiario e dal comportamento dei corridori si capisce che la temperatura è molto molto bassa. Per lo meno sembra che abbia smesso di piovere. 15.21 Sempre la Alpecin Deceunick a fare l’andatura in gruppo. Il team belga ha diverse carte da giocare, su tutti Quinten Hermans e Soren Kragh Andersen. 15.18 Si avvicinano i prossimi muri: prima di entrare nel duro circuito finale i corridori affronteranno lo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DI SICILIA DALLE 10.45 15.30 Ci siamo, inizia per i battistrada il circuito conclusivo. 21 km con tre strappi piuttosto duri da percorrere, il tutto da ripeterevolte. 15.27 I battistrada stanno affrontando ora i 900 metri di Rue Francois Dubois, ultimo strappo prima di entrare nel circuito conclusivo. 15.24 Dal vestiario e dal comportamento dei corridori si capisce che la temperatura è molto molto bassa. Per lo meno sembra che abbia smesso di piovere. 15.21 Sempre la Alpecin Deceunick a fare l’andatura in. Il team belga ha diverse carte da giocare, su tutti Quinten Hermans e Soren Kragh Andersen. 15.18 Si avvicinano i prossimi muri: prima di entrare nel duro circuito finale i corridori affronteranno lo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : RT @ILENIALazzaro: Ritorniamo in onda ! Ore 12.20 live sul DIGITAL ( @Eurosport_IT app, @gcnItalia e @discoveryplusIT ) con @pisaneschi90… - OA_Sport : LIVE Freccia del Brabante 2023 in DIRETTA: altra giornata tra muri e pavé, il via alle 12.30 - - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:30 per vivere in diretta assieme a noi la Freccia del Brabante sin dalla partenza #DBP23 - ILENIALazzaro : Ritorniamo in onda ! Ore 12.20 live sul DIGITAL ( @Eurosport_IT app, @gcnItalia e @discoveryplusIT ) con… - vladi_sunset : LIVE IN DIRETTA RIASSUNTO IMPULSE STRATEGIA SEMPLICE LUNEDI 3 APRILE 'Impulse è uno scanner algoritmico che mette… -