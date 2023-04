LIVE Freccia del Brabante 2023 in DIRETTA: primi assaggi di muri sulla corsa, quattro in avanscoperta (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI SICILIA DALLE 10.45 14.32 Situazione climatica sempre più difficile, inizia a grandinare sulle strade del Brabante. 14.29 Sander De Pestel (Team Flanders-Baloise), Tord Gudmestad (Uno-X), Johan Meens (Bingoal WB) e Rory Townsend (Bolton Equities Black Spoke) vedono il loro margine scendere, ora segnalato a 5’15” dopo quasi 80 chilometri percorsi. 14.26 Dopo il Sollenberg, piccolo antipasto di quanto succederà più avanti con Bruineput (1.2 km al 4.7%) ed Eigenbrakelsesteenweg (0.9 km al 4.4%) in fila. 14.22 E torna a piovere anche sulla corsa. Siamo ai piedi del Sollenberg. 14.18 Inizia ad avvicinarsi il plotone, segnalato a 5’40” dalla testa della corsa. 14.14 Superata la prima ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DI SICILIA DALLE 10.45 14.32 Situazione climatica sempre più difficile, inizia a grandinare sulle strade del. 14.29 Sander De Pestel (Team Flanders-Baloise), Tord Gudmestad (Uno-X), Johan Meens (Bingoal WB) e Rory Townsend (Bolton Equities Black Spoke) vedono il loro margine scendere, ora segnalato a 5’15” dopo quasi 80 chilometri percorsi. 14.26 Dopo il Sollenberg, piccolo antipasto di quanto succederà più avanti con Bruineput (1.2 km al 4.7%) ed Eigenbrakelsesteenweg (0.9 km al 4.4%) in fila. 14.22 E torna a piovere anche. Siamo ai piedi del Sollenberg. 14.18 Inizia ad avvicinarsi il plotone, segnalato a 5’40” dalla testa della. 14.14 Superata la prima ...

