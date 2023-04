LIVE Freccia del Brabante 2023 in DIRETTA: prende il via la corsa (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI SICILIA DALLE 10.45 12.42 Giornata tutto fuorché calda: 11 gradi la temperatura percepita. 12.39 La gara non parte ancora. Foratura di Tom Van Asbroeck (Israel-Premier Tech) che ritarda il gruppo. 12.36 Un po’ di pioggia sul gruppo, non si prevede dunque una grande giornata. 12.33 Il gruppo è ora verso il km 0, fra poco prenderà il via la Freccia del Brabante. 3500 metri al via ufficiale. 12.32 Da sottolineare come, rispetto alle previsioni della vigilia, non sia presente Dylan Teuns (Israel Premier-Tech): il belga era dato tra i partecipanti. 12.30 Fra pochissimo il gruppo si avvierà verso il chilometro 0. 12.28 L’Italia ripone le speranze su Andrea Bagioli (Soudal-Quick Step): l’azzurro è apparso ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DI SICILIA DALLE 10.45 12.42 Giornata tutto fuorché calda: 11 gradi la temperatura percepita. 12.39 La gara non parte ancora. Foratura di Tom Van Asbroeck (Israel-Premier Tech) che ritarda il gruppo. 12.36 Un po’ di pioggia sul gruppo, non si prevede dunque una grande giornata. 12.33 Il gruppo è ora verso il km 0, fra pocorà il via ladel. 3500 metri al via ufficiale. 12.32 Da sottolineare come, rispetto alle previsioni della vigilia, non sia presente Dylan Teuns (Israel Premier-Tech): il belga era dato tra i partecipanti. 12.30 Fra pochissimo il gruppo si avvierà verso il chilometro 0. 12.28 L’Italia ripone le speranze su Andrea Bagioli (Soudal-Quick Step): l’azzurro è apparso ...

