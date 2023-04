LIVE Freccia del Brabante 2023 in DIRETTA: inizia il circuito finale, la corsa entra nel vivo (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI SICILIA DALLE 10.45 15.45 Accelerazione prepotente sul durissimo pavé da parte delle solite Alpecin e Bahrain. Il gruppo si allunga ed altri rischiano di perdere le ruote. 15.44 I primi strappi del circuito e le cadute hanno fatto già grande selezione in gruppo. Il plotone principale, che entra ora in Moskesstraat ha perso molte unità. 15.43 inizia a farsi sentire la fatica per i quattro battistrada, sempre Sander De Pestel (Team Flanders-Baloise), Tord Gudmestad (Uno-X), Johan Meens (Bingoal WB) e Rory Townsend (Bolton Equities Black Spoke). 15.42 inizia il muro di Moskesstraat per i battistrada. 500 metri di duro pavé con pendenza media al 9% con punte al 15%. 15.41 La ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DI SICILIA DALLE 10.45 15.45 Accelerazione prepotente sul durissimo pavé da parte delle solite Alpecin e Bahrain. Il gruppo si allunga ed altri rischiano di perdere le ruote. 15.44 I primi strappi dele le cadute hanno fatto già grande selezione in gruppo. Il plotone principale, cheora in Moskesstraat ha perso molte unità. 15.43a farsi sentire la fatica per i quattro battistrada, sempre Sander De Pestel (Team Flanders-Baloise), Tord Gudmestad (Uno-X), Johan Meens (Bingoal WB) e Rory Townsend (Bolton Equities Black Spoke). 15.42il muro di Moskesstraat per i battistrada. 500 metri di duro pavé con pendenza media al 9% con punte al 15%. 15.41 La ...

