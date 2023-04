LIVE Freccia del Brabante 2023 in DIRETTA: il gruppo accelera nel circuito finale (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI SICILIA DALLE 10.45 16.05 Presenza massiccia della Lotto Dstny nel gruppetto. Sembra esserci anche De Lie. 16.04 Il gruppo si spezza in seguito all’accelerazione del transalpino! Si forma un gruppetto di undici corridori. 16.03 accelerazione di Benoit Cosnefroy sulle dure pendenze dello strappo di Hagaard! Prima vera mossa di uno dei favoriti. 16.02 Inizia il muro di Hagaard per i battistrada. Strada stretta e pendenze durissime. Sembra inoltre che abbia ripreso a piovere. 16.00 Nelle ultime tre tornate, i corridori percorreranno come primo muro l’Hagaard. Appena 300 metri ma con pendenze costantemente in doppia cifra. 15.58 Primo passaggio sulla linea del traguardo per i quattro battistrada: Sander ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DI SICILIA DALLE 10.45 16.05 Presenza massiccia della Lotto Dstny nel gruppetto. Sembra esserci anche De Lie. 16.04 Ilsi spezza in seguito all’zione del transalpino! Si forma un gruppetto di undici corridori. 16.03zione di Benoit Cosnefroy sulle dure pendenze dello strappo di Hagaard! Prima vera mossa di uno dei favoriti. 16.02 Inizia il muro di Hagaard per i battistrada. Strada stretta e pendenze durissime. Sembra inoltre che abbia ripreso a piovere. 16.00 Nelle ultime tre tornate, i corridori percorreranno come primo muro l’Hagaard. Appena 300 metri ma con pendenze costantemente in doppia cifra. 15.58 Primo passaggio sulla linea del traguardo per i quattro battistrada: Sander ...

