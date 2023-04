LIVE Freccia del Brabante 2023 in DIRETTA: Dorian Godon batte Ben Healy allo sprint! (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI SICILIA DALLE 10.45 17.35 Terzo posto per Benoit Cosnefroy che ha raggiunto e superato il connazionale Cavagna. Primo e terzo posto dunque per la AG2R Citroen. 17.34 Godon ha condotto lungo tutto l’ultimo strappo lanciando la volata a 200 metri dal termine. Healy non è riuscito neanche ad uscire dalla sua ruota ed ha dovuto accontentarsi del secondo posto. 17.33 Dorian Godon VINCE LA Freccia DEL Brabante 2023! 17.32 Saranno comunque loro a giocarsi la vittoria! Manca ormai pochissimo! 17.31 Rallentano ancora! Iniziano a guardarsi alle spalle! 17.30 FLAMME ROUGE! ULTIMO KM! 17.30 Inizia l’ultimo strappo! I due hanno rallentato ma ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DI SICILIA DALLE 10.45 17.35 Terzo posto per Benoit Cosnefroy che ha raggiunto e superato il connazionale Cavagna. Primo e terzo posto dunque per la AG2R Citroen. 17.34ha condotto lungo tutto l’ultimo strappo lanciando la volata a 200 metri dal termine.non è riuscito neanche ad uscire dalla sua ruota ed ha dovuto accontentarsi del secondo posto. 17.33VINCE LADEL! 17.32 Saranno comunque loro a giocarsi la vittoria! Manca ormai pochissimo! 17.31 Rallentano ancora! Iniziano a guardarsi alle spalle! 17.30 FLAMME ROUGE! ULTIMO KM! 17.30 Inizia l’ultimo strappo! I due hanno rallentato ma ...

