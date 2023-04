LIVE Freccia del Brabante 2023 in DIRETTA: Dorian Godon batte Ben Healy allo sprint! Bagioli ottavo (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI SICILIA DALLE 10.45 17.41 Il migliore degli italiani è Andrea Bagioli che ha chiuso ottavo alle spalle del belga Arnaud de Lie. 17.39 Infine possiamo dire che ha vinto chi ha corso meglio lungo tutta la giornata. Godon è stato bravissimo ad infilarsi nella fuga giusta e poi a gestirsi al meglio. A differenza di Healy e Cavagna, non ha mai sprecato energie in assoli dalla difficili riuscita. 17.37 Tanta Francia nelle prime posizioni. Si è piazzato anche Cavagna e probabilmente è stato Alex Zingle a regolare il gruppo in volata. Attendiamo per i risultati ufficiali e per vedere come si sono piazzati i corridori italiani. 17.35 Terzo posto per Benoit Cosnefroy che ha raggiunto e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DI SICILIA DALLE 10.45 17.41 Il migliore degli italiani è Andreache ha chiusoalle spalle del belga Arnaud de Lie. 17.39 Infine possiamo dire che ha vinto chi ha corso meglio lungo tutta la giornata.è stato bravissimo ad infilarsi nella fuga giusta e poi a gestirsi al meglio. A differenza die Cavagna, non ha mai sprecato energie in assoli dalla difficili riuscita. 17.37 Tanta Francia nelle prime posizioni. Si è piazzato anche Cavagna e probabilmente è stato Alex Zingle a regolare il gruppo in volata. Attendiamo per i risultati ufficiali e per vedere come si sono piazzati i corridori italiani. 17.35 Terzo posto per Benoit Cosnefroy che ha raggiunto e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : RT @ILENIALazzaro: Ritorniamo in onda ! Ore 12.20 live sul DIGITAL ( @Eurosport_IT app, @gcnItalia e @discoveryplusIT ) con @pisaneschi90… - OA_Sport : LIVE Freccia del Brabante 2023 in DIRETTA: altra giornata tra muri e pavé, il via alle 12.30 - - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:30 per vivere in diretta assieme a noi la Freccia del Brabante sin dalla partenza #DBP23 - ILENIALazzaro : Ritorniamo in onda ! Ore 12.20 live sul DIGITAL ( @Eurosport_IT app, @gcnItalia e @discoveryplusIT ) con… - vladi_sunset : LIVE IN DIRETTA RIASSUNTO IMPULSE STRATEGIA SEMPLICE LUNEDI 3 APRILE 'Impulse è uno scanner algoritmico che mette… -