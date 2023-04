LIVE Freccia del Brabante 2023 in DIRETTA: ci avviciniamo ai primi muri, fuggitivi sempre con sei minuti (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI SICILIA DALLE 10.45 13.50 Non siamo lontani dal Chaussée d’Alsemberg (1.6 km al 2.5%), primo muro di giornata. 13.46 Instancabile, tra i fuggitivi, il belga Sander De Pestel. Domenica era tra i protagonisti della Parigi-Roubaix, chiusa all’ottantanovesimo posto. A febbraio andò in fuga anche nella Clasica de Almeria, vinta da Matteo Moschetti (Q36.5). 13.42 La AG2R Citroen di Benoit Cosnefroy è la prima squadra che si prende in mano la briga di inseguire i fuggitivi. 13.38 Prima ora di corsa in archivio. 42 chilometri percorsi, e Sander De Pestel (Team Flanders-Baloise), Tord Gudmestad (Uno-X), Johan Meens (Bingoal WB) e Rory Townsend (Bolton Equities Black Spoke) hanno ancora 6’20” di vantaggio. 13.34 Siamo vicini ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DI SICILIA DALLE 10.45 13.50 Non siamo lontani dal Chaussée d’Alsemberg (1.6 km al 2.5%), primo muro di giornata. 13.46 Instancabile, tra i, il belga Sander De Pestel. Domenica era tra i protagonisti della Parigi-Roubaix, chiusa all’ottantanovesimo posto. A febbraio andò in fuga anche nella Clasica de Almeria, vinta da Matteo Moschetti (Q36.5). 13.42 La AG2R Citroen di Benoit Cosnefroy è la prima squadra che si prende in mano la briga di inseguire i. 13.38 Prima ora di corsa in archivio. 42 chilometri percorsi, e Sander De Pestel (Team Flanders-Baloise), Tord Gudmestad (Uno-X), Johan Meens (Bingoal WB) e Rory Townsend (Bolton Equities Black Spoke) hanno ancora 6’20” di vantaggio. 13.34 Siamo vicini ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : RT @ILENIALazzaro: Ritorniamo in onda ! Ore 12.20 live sul DIGITAL ( @Eurosport_IT app, @gcnItalia e @discoveryplusIT ) con @pisaneschi90… - OA_Sport : LIVE Freccia del Brabante 2023 in DIRETTA: altra giornata tra muri e pavé, il via alle 12.30 - - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:30 per vivere in diretta assieme a noi la Freccia del Brabante sin dalla partenza #DBP23 - ILENIALazzaro : Ritorniamo in onda ! Ore 12.20 live sul DIGITAL ( @Eurosport_IT app, @gcnItalia e @discoveryplusIT ) con… - vladi_sunset : LIVE IN DIRETTA RIASSUNTO IMPULSE STRATEGIA SEMPLICE LUNEDI 3 APRILE 'Impulse è uno scanner algoritmico che mette… -