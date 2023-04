LIVE Freccia del Brabante 2023 in DIRETTA: Cavagna ci prova da solo, esplode la corsa sotto la pioggia (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI SICILIA DALLE 10.45 16.22 Si è avvantaggiato un quartetto che ora si lancia all’inseguimento di Cavagna e Gudmestad. 16.22 50 KM AL TRAGUARDO! 16.20 Ad occuparsi dell’inseguimento di Cavagna è l’irlandese della EF Ben Healy. I due sono stati grandi protagonisti della recente Settimana Coppi & Bartali, vincendo tre delle cinque frazioni. 16.19 Mollano Townsend e Meens. Rimane con Cavagna il solo Gudmestad della Uno-X. 16.19 Insiste Cavagna che ora si porta alla ruota i tre che sono rimasti della fuga. Inizia il muro di Holstheide. 16.18 La pioggia battente ha reso i muri in pavé ancora più duri perchè molto insidiosi e scivolosi. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DI SICILIA DALLE 10.45 16.22 Si è avvantaggiato un quartetto che ora si lancia all’inseguimento die Gudmestad. 16.22 50 KM AL TRAGUARDO! 16.20 Ad occuparsi dell’inseguimento diè l’irlandese della EF Ben Healy. I due sono stati grandi protagonisti della recente Settimana Coppi & Bartali, vincendo tre delle cinque frazioni. 16.19 Mollano Townsend e Meens. Rimane conilGudmestad della Uno-X. 16.19 Insisteche ora si porta alla ruota i tre che sono rimasti della fuga. Inizia il muro di Holstheide. 16.18 Labattente ha reso i muri in pavé ancora più duri perchè molto insidiosi e scivolosi. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : RT @ILENIALazzaro: Ritorniamo in onda ! Ore 12.20 live sul DIGITAL ( @Eurosport_IT app, @gcnItalia e @discoveryplusIT ) con @pisaneschi90… - OA_Sport : LIVE Freccia del Brabante 2023 in DIRETTA: altra giornata tra muri e pavé, il via alle 12.30 - - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:30 per vivere in diretta assieme a noi la Freccia del Brabante sin dalla partenza #DBP23 - ILENIALazzaro : Ritorniamo in onda ! Ore 12.20 live sul DIGITAL ( @Eurosport_IT app, @gcnItalia e @discoveryplusIT ) con… - vladi_sunset : LIVE IN DIRETTA RIASSUNTO IMPULSE STRATEGIA SEMPLICE LUNEDI 3 APRILE 'Impulse è uno scanner algoritmico che mette… -