LIVE Freccia del Brabante 2023 in DIRETTA: altra giornata tra muri e pavé, il via alle 12.30 (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI SICILIA Dalle 10.45 12.00 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Freccia del Brabante 2023! Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Freccia del Brabante 2023, la corsa belga giunta al 2023 che si pone come un passaggio di intermezzo tra le classiche del Fiandre e quelle delle Ardenne. 205,1 chilometri con tanti muri da affrontare, ben 25, e tratti in pavé che spezzeranno il ritmo. Dopo la partenza da Leuven, si vivranno i primi sessanta chilometri di transizione; da lì la gara inizierà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DI SICILIA D10.45 12.00 Buongiorno a tutti e benvenuti alladelladel! Buongiorno a tutti e benvenuti alladelladel, la corsa belga giunta alche si pone come un passaggio di intermezzo tra le classiche del Fiandre e quelle delle Ardenne. 205,1 chilometri con tantida affrontare, ben 25, e tratti inche spezzeranno il ritmo. Dopo la partenza da Leuven, si vivranno i primi sessanta chilometri di transizione; da lì la gara inizierà ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Freccia del Brabante 2023 in DIRETTA: altra giornata tra muri e pavé, il via alle 12.30 - - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:30 per vivere in diretta assieme a noi la Freccia del Brabante sin dalla partenza #DBP23 - ILENIALazzaro : Ritorniamo in onda ! Ore 12.20 live sul DIGITAL ( @Eurosport_IT app, @gcnItalia e @discoveryplusIT ) con… - vladi_sunset : LIVE IN DIRETTA RIASSUNTO IMPULSE STRATEGIA SEMPLICE LUNEDI 3 APRILE 'Impulse è uno scanner algoritmico che mette… - Commentodisper1 : @marperlo1 @beaxlawyerera Io penso che lui non sbagli a rispondere ai commenti o agli haters (anche se lo facesse i… -