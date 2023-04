LIVE – Eczacibasi-Novara | ritorno semifinale Champions League femminile 2023 volley in DIRETTA

(Di mercoledì 12 aprile 2023) LatestualediDynavit Istanbul-Igor Gorgonzola, gara didelle semifinali di Cev2022/di. Le zanzare di Stefano Lavarini, dopo la bella vittoria al tie-break, vanno a caccia di un successo con qualsiasi risultato per aggiudicarsi il passaggio del turno. Servirà però una grande prestazione per fermare la forte compagine turca di Tjiana Boskovic, che vuole sfruttare il supporto del pubblico di casa per conquistare l’accesso alla Super Final di Torino. Si preannuncia grande battaglia: chi accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 17.00 italiane di mercoledì 12 aprile al Burhan Felek Voleybal Salonu di Istanbul. Sportface.it vi ...

Oggi mercoledì 12 aprile (ore 18.00) si gioca Eczacibasi Istanbul-Novara, match valido per il ritorno delle semifinali della Champions League 2022-2023 di volley femminile. Le piemontesi hanno firmato ...Spettacolare semifinale di andata con Karakurt e socie che vanno avanti di due set, si fanno rimontare, ma poi trovano la forza per spuntarla nel quinto, concitatissimo set. Finisce 3-2 (25-23, 25-19, ...