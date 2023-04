LIVE – Eczacibasi-Novara 25-22 25-12 25-20 | ritorno semifinale Champions League femminile 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 aprile 2023) LatestualediDynavit Istanbul-Igor Gorgonzola, gara didelle semifinali di Cev2022/di. Le zanzare di Stefano Lavarini, dopo la bella vittoria al tie-break, vanno a caccia di un successo con qualsiasi risultato per aggiudicarsi il passaggio del turno. Servirà però una grande prestazione per fermare la forte compagine turca di Tjiana Boskovic, che vuole sfruttare il supporto del pubblico di casa per conquistare l’accesso alla Super Final di Torino. Si preannuncia grande battaglia: chi accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 18.00 italiane di mercoledì 12 aprile al Burhan Felek Voleybal Salonu di Istanbul. Sportface.it vi ...