LIVE Eczacibasi Istanbul-Novara 3-0 | Champions League volley in DIRETTA | le turche spazzano via Chirichella e compagne e volano in semifinale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:35 Dopo svariati anni non vedremo in finale una formazione azzurra, ne al maschile, ne al femminile. Al femminile vedremo una finale tutta turca, al maschile tutta polacca. 25-21 La chiude Boskovic. 24-21 Bosetti trova le mani del muro di Voronkova in pipe. 24-20 L’ennesimo contrattacco sbagliato di Karakurt regala 4 match-point all’. 23-20 Parallela imprendibile di Carcaces. 23-19 Diagonale nei tre metri di Baladin. 22-19 Errore in battuta di Guveli. 22-18 Rientra in campo la diagonale titolare. 22-18 Murone di Baladin su Ituma. 21-18 Errore in battuta sanguinoso per. 20-18 Time-out per l’. 20-18 Pipe in contrattacco di Carcaces! 20-17 Gran diagonale di Ituma, attacco stupendo. 20-16 Doppio cambio per ...