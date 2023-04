LIVE Eczacibasi Istanbul-Novara 2-0 | Champions League volley in DIRETTA | turche ad un set dalla finale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 Non passa la battuta di Carcaces. 2-3 Mani-out di Carcaces su Ognjenovic. 2-2 Voronkova continua a macinare in attacco. 1-2 Invasione a rete di Jack. 1-1 Mani-out di Voronkova da posto quattro. 0-1 Si riparte con un errore in battuta di Baladin. 19:00 Tanto e poco da dire di questo secondo set, purtroppo pernon ha funzionato nulla. Difficile pensare di vincere una partita commettendo 18 errori gratuiti in appena due parziali, ma il problema principale è l’attacco, le cui percentuali sono calate in maniera verticale. Danesi è la migliore con due punti in attacco (33%) e 3 muri. 25-12 Finisce qui il secondo set. 24-12 Parallela imprendibile di Voronkova, ci sono 12 set-point per l’. 23-12 Finisce qui la serie al servizio di Boskovic. 23-11 Errore in attacco ...