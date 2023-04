LIVE – Ciclismo, Freccia del Brabante 2023: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA (Di mercoledì 12 aprile 2023) La DIRETTA scritta della Freccia del Brabante 2023, classica in programma oggi e tradizionale antipasto del Trittico delle Ardenne che di fatto chiuderà nei prossimi giorni la stagione delle Classiche di primavera. I 205 chilometri da Leuven a Overijse, caratterizzati da 25 muri, vedranno al via alcuni corridori di primissimo piano con l’Italia che spera nell’acuto di Matteo Trentin e Andrea Bagioli per riscattare un inizio di stagione che Ganna a parte è stato avaro di soddisfazioni. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale, con la DIRETTA testuale fin dal chilometro zero che non vi farà perdere davvero nulla. COME SEGUIRE LA CORSA IN DIRETTA TV E STREAMING PERCORSO E ALTIMETRIA STARTLIST E FAVORITI Segui il LIVE a partire dalle 12:30 PER AGGIORNARE IL ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Lascritta delladel, classica in programma oggi e tradizionale antipasto del Trittico delle Ardenne che di fatto chiuderà nei prossimi giorni la stagione delle Classiche di primavera. I 205 chilometri da Leuven a Overijse, caratterizzati da 25 muri, vedranno al via alcuni corridori di primissimo piano con l’Italia che spera nell’acuto di Matteo Trentin e Andrea Bagioli per riscattare un inizio di stagione che Ganna a parte è stato avaro di soddisfazioni. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale, con latestuale fin dal chilometro zero che non vi farà perdere davvero nulla. COME SEGUIRE LA CORSA INTV E STREAMING PERCORSO E ALTIMETRIA STARTLIST E FAVORITI Segui ila partire dalle 12:30 PER AGGIORNARE IL ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anthony36280680 : ????Watch 60° Gp Palio del Recioto - Trofeo C&F Resinatura Blocchi Official Live Streaming Online from Magnanville Li… - OdeonZ__ : LIVE Alle 11.10 parte la Parigi-Roubaix: l'Italia spera con Ganna - RSIsport : ?????? In diretta nel pomeriggio alla RSI: ????? 14h00 Ciclismo, Parigi Roubaix - sportli26181512 : Ciclismo, la Parigi-Roubaix 2023: la corsa LIVE: Al via l'edizione 120 della 'Regina delle classiche', 257 chilomet… - OmarNews24 : RT @simonesalvador: Con Lucio Celletti, storico dello sport in TV, parliamo degli eventi sportivi di aprile, con un occhio di riguardo alla… -