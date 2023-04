LIVE Berrettini-Cerundolo | ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA | si comincia dopo Wawrinka-Rune

(Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SCHWARTZMAN (2° MATCH DALLE 11.00) LADI MUSETTI-NARDI (2° MATCH DALLE 11.00) LADI SONEGO-MEDVEDEV (3° MATCH DALLE 11.00) 16.27 Buon pomeriggio amici di OA Sport. Fritz ha vinto il primo set al tiebreak controper 12 punti a 10: al termine di questo match scenderà in campo Matteocontro Francisco. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match tra Matteoe Francisco, secondo turno del Masters 1000 di, torneo che apre ufficialmente la stagione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TalkingTennisTT : Monte Carlo Masters Tennis Live: Thiem - Rune, Medvedev - Sonego, Wawrinka - Fritz, Cerundolo - Berrettini - JSilk : Monte Carlo Masters Tennis Live: Thiem - Rune, Medvedev - Sonego, Wawrinka - Fritz, Cerundolo - Berrettini - Corriere : Atp Montecarlo: oggi Sinner, Berrettini, Sonego e il derby Musetti-Nardi. La diretta - sportli26181512 : ATP Monte-Carlo, i risultati degli italiani LIVE: Musetti-Nardi, Sonego e Berrettini: Mercoledì azzurro nel Princip… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Cerundolo ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: esame per il romano verso la redenzione - #Berrettini-Cer… -

Seguiteli con noi 12:30 - Al via un lungo pomeriggio di tennis azzurro a Montecarlo: in campo Sinner (contro Schwartzman),(contro F. Cerundolo), Sonego (contro Medvedev) e il derby ...Sul Ranieri III Sonego ora in campo con Medvedev, mentrechiuderà la giornata con Cerundolo. I match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW SONEGO - MEDVEDEVOggi in campo anche gli altri quattro italiani in tabellone: Matteosfiderà Francisco Cerundolo . Attesa per il derby italiano Lorenzo Musetti - Luca Nardi , per Lorenzo Sonego c'è invece ...

LIVE Berrettini-Cerundolo, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: quarto match dalle 11.00 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-NARDI (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MEDVEDEV (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-CERUNDOLO (4° ...Montecarlo, 12 aprile 2023 - Giornata azzurra oggi al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo, con un montepremi 5.776.335 euro. In campo 5 italiani per chiudere il 2° turno. Sono arrivati già i primi9 ...