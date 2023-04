LIVE Berrettini-Cerundolo, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: esame per il romano verso la redenzione (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Francisco Cerundolo, secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, torneo che apre ufficialmente la stagione sulla terra battuta europea. Matteo Berrettini è tornato al sorriso dopo più di un mese di digiuno: le ultime due vittorie erano arrivate ad Acapulco contro Alex Molcan e Elias Ymer, prima delle eliminazioni all’esordio a Indian Wells e Miami. Il romano ha superato Maxime Cressy, giocatore sicuramente non a proprio agio sulla terra battuta, ma esame sempre ostico, ottenendo la prima vittoria della carriera nel Principato. L’asticella sale perché dall’altra parte della rete c’è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match tra Matteoe Francisco, secondo turno del Masters 1000 di, torneo che apre ufficialmente la stagione sulla terra battuta europea. Matteoè tornato al sorriso dopo più di un mese di digiuno: le ultime due vittorie erano arrivate ad Acapulco contro Alex Molcan e Elias Ymer, prima delle eliminazioni all’esordio a Indian Wells e Miami. Ilha superato Maxime Cressy, giocatore sicuramente non a proprio agio sulla terra battuta, masempre ostico, ottenendo la prima vittoria della carriera nel Principato. L’asticella sale perché dall’altra parte della rete c’è ...

