LIVE Berrettini-Cerundolo 5-7 3-2 | ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA | si segue l’ordine dei servizi nel secondo set

(Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SCHWARTZMAN (2° MATCH DALLE 11.00) LADI MUSETTI-NARDI (2° MATCH DALLE 11.00) LADI SONEGO-MEDVEDEV (3° MATCH DALLE 11.00) 40-15 Sulla riga il rovescio lungolinea di: precisissimo. 30-15 Buona difesa die passante violento. 30-0 Arriva a rete, ma non riesce a chiudere. 15-0 Delicata la stop volley di. 3-2. Sta ritrovando decisione e continuità il romano dopo l’orribile seconda parte di primo set. 40-15 In rete il dritto a sventaglio di. 40-0o e dritto a chiudere per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : LIVE - #Berrettini-#Cerundolo, secondo turno Masters 1000 Montecarlo 2023: RISULTATO in DIRETTA - TalkingTennisTT : Monte Carlo Masters Tennis Live: Thiem - Rune, Medvedev - Sonego, Wawrinka - Fritz, Cerundolo - Berrettini - JSilk : Monte Carlo Masters Tennis Live: Thiem - Rune, Medvedev - Sonego, Wawrinka - Fritz, Cerundolo - Berrettini - Corriere : Atp Montecarlo: oggi Sinner, Berrettini, Sonego e il derby Musetti-Nardi. La diretta - sportli26181512 : ATP Monte-Carlo, i risultati degli italiani LIVE: Musetti-Nardi, Sonego e Berrettini: Mercoledì azzurro nel Princip… -

A breve inizierà sul Court des Princes- Cerundolo. 17.37 - Parte bene il match di, che anche grazie a un paio di doppi falli ottiene subito il break su Cerundolo. Il tabellone ...Il match è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOWe Cerundolo sono arrivati in campo: tra poco l'inizio del ...Oggi in campo anche gli altri quattro italiani in tabellone: Matteosfiderà Francisco Cerundolo . Attesa per il derby italiano Lorenzo Musetti - Luca Nardi , per Lorenzo Sonego c'è invece ...

LIVE Berrettini-Cerundolo, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: quarto match dalle 11.00 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SCHWARTZMAN (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-NARDI (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-CERUNDOLO ( ...Archiviati i primi due match azzurri di giornata, il programma proseguirà adesso sul Ranieri III con Lorenzo Sonego in campo contro Daniil Medvedev. Il torinese, reduce dalla straordinaria vittoria ...