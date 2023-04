Lite nel Terzo Polo: guerra dell’ego, tutto previsto (Di mercoledì 12 aprile 2023) 00:00 Cdm: stato emergenza su immigrazione, ce ne eravamo accorti. Tre miliardi sul cuneo fiscale. 04:22 Gran casino sulle nomine, ma alla fine avrebbe deciso tutto la Meloni. Il pomo della discordia sarebbe Cingolani in Leonardo (vecchia Finmeccanica). 07:35 Lite Terzo Polo: era già tutto previsto. 08:55 I paesi spiati dagli Stati Uniti. 09:30 Le velleità imperiali di Macron: molta bella l’intervista di Capezzone a Sapelli. 09:52 Sabato la Germania chiude le sue centrali nucleari. Che geni… 11:00 Il bitcoin vola, ma nessuno lo dice… #rassegnastampa12aprile L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 12 aprile 2023) 00:00 Cdm: stato emergenza su immigrazione, ce ne eravamo accorti. Tre miliardi sul cuneo fiscale. 04:22 Gran casino sulle nomine, ma alla fine avrebbe decisola Meloni. Il pomo della discordia sarebbe Cingolani in Leonardo (vecchia Finmeccanica). 07:35: era già. 08:55 I paesi spiati dagli Stati Uniti. 09:30 Le velleità imperiali di Macron: molta bella l’intervista di Capezzone a Sapelli. 09:52 Sabato la Germania chiude le sue centrali nucleari. Che geni… 11:00 Il bitcoin vola, ma nessuno lo dice… #rassegnastampa12aprile L'articolo proviene da Nicola Porro.

