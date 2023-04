Lite nel Terzo Polo, Calenda-Renzi verso la rottura (Di mercoledì 12 aprile 2023) In mattinata Carlo Calenda, leader di Azione e ideatore del Terzo Polo insieme a Matteo Renzi, ha espresso ancora una volta tutto lo scontento nei confronti dell’ingombrante alleato. Tra le questioni che creano tensione tra Calenda e il neo direttore del quotidiano Il Riformista ci sono il nodo dei fondi da destinare al progetto comune e la tempistica per arrivare al partito unico in autunno, in tempo per la campagna elettorale delle europee del 2024. Lite nel Terzo Polo: i motivi dello scontro Calenda-Renzi Con l’avvicinarsi del termine ultimo fissato per la realizzazione del progetto di unirsi in un unico schieramento, sale la tensione tra i leader di Azione e Italia Viva. Le due forze politiche del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023) In mattinata Carlo, leader di Azione e ideatore delinsieme a Matteo, ha espresso ancora una volta tutto lo scontento nei confronti dell’ingombrante alleato. Tra le questioni che creano tensione trae il neo direttore del quotidiano Il Riformista ci sono il nodo dei fondi da destinare al progetto comune e la tempistica per arrivare al partito unico in autunno, in tempo per la campagna elettorale delle europee del 2024.nel: i motivi dello scontroCon l’avvicinarsi del termine ultimo fissato per la realizzazione del progetto di unirsi in un unico schieramento, sale la tensione tra i leader di Azione e Italia Viva. Le due forze politiche del ...

