Lite nel Terzo Polo, Calenda: «Renzi sciolga Italia Viva. Io lavoro per il partito unico, lui non c'è». Boschi: «Sei un leader grazie a Matteo» (Di mercoledì 12 aprile 2023) «Matteo Renzi deve sciogliere Italia Viva». In ore che sembrano precedere a un vero e proprio divorzio a parlare è Carlo Calenda, leader di Azione e ideatore del partito del Terzo Polo assieme al neo direttore de Il Riformista. Un fronte comune che ora sembra più che vacillare sulle difficoltà di «posizioni inconciliabili» dichiarate dalle due parti. Intervistato dal Corriere, Calenda lancia la palla al suo forse ex collega di partito: «Se stiamo divorziando? Lo deve chiedere a lui. Sono 48 ore che vengo bersagliato da attacchi anche personali da parte di quasi tutti i dirigenti di Italia Viva. Il punto per noi è politico: Renzi si rifiuta di prendere ...

