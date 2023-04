L'Italia prova a fermare l'invasione. Stato di emergenza e commissario (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il governo ha varato lo Stato di emergenza e nominato un commissario straordinario. La decisione è arrivata ieri durante il Consiglio dei ministri su proposta del ministro perla Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. Una scelta resa necessaria dall'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti attraverso le rotte del Mediterraneo. «Abbiamo deciso lo Stato di emergenza sull'immigrazione per dare risposte più efficaci e tempestive alla gestione dei flussi» ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Avrà una durata di sei mesi e per l'attivazione e l'avvio delle prime misure urgenti sono stati stanziati cinque milioni di euro previsti dal Fondo per le emergenze nazionali. Con lo Stato di emergenza si potranno realizzare ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il governo ha varato lodie nominato unstraordinario. La decisione è arrivata ieri durante il Consiglio dei ministri su proposta del ministro perla Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. Una scelta resa necessaria dall'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti attraverso le rotte del Mediterraneo. «Abbiamo deciso lodisull'immigrazione per dare risposte più efficaci e tempestive alla gestione dei flussi» ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Avrà una durata di sei mesi e per l'attivazione e l'avvio delle prime misure urgenti sono stati stanziati cinque milioni di euro previsti dal Fondo per le emergenze nazionali. Con lodisi potranno realizzare ...

