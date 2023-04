L’Italia blocca la carne sintetica, ma nel mondo gli studi avanzano. Dagli Usa milioni di dollari per la ricerca (Di mercoledì 12 aprile 2023) Se in Italia il governo frena la produzione di carne sintetica con un disegno di legge discusso nel Consiglio dei ministri del 28 marzo, nel mondo crescono gli studi e sovvenzioni sul prodotto proteico che potrebbe diventare tra i protagonisti della dieta del futuro. Tra i più recenti, uno studio dell’Università inglese di Tufts che ha ricevuto una sovvenzione quinquennale di 10 milioni di dollari dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti per sviluppare la fonte di cibo alternativa prodotta da cellule coltivate in bioreattori. I ricercatori sostengono, in un articolo pubblicato su eLife, che a dare il gusto e il sapore gustoso alla carne che conosciamo è il grasso. Per questo, hanno creato un tessuto adiposo prodotto in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Se in Italia il governo frena la produzione dicon un disegno di legge discusso nel Consiglio dei ministri del 28 marzo, nelcrescono glie sovvenzioni sul prodotto proteico che potrebbe diventare tra i protagonisti della dieta del futuro. Tra i più recenti, unoo dell’Università inglese di Tufts che ha ricevuto una sovvenzione quinquennale di 10didal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti per sviluppare la fonte di cibo alternativa prodotta da cellule coltivate in bioreattori. Itori sostengono, in un articolo pubblicato su eLife, che a dare il gusto e il sapore gustoso allache conosciamo è il grasso. Per questo, hanno creato un tessuto adiposo prodotto in ...

