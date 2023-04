L'Isola dei Famosi, Simone Rugiati esce allo scoperto con Claudia Motta: «Sostenete il mio angelo» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Claudia Motta pronta a partire per L'Isola dei Famosi con un supporter d'eccezione, Simone Rugiati. La modella, tra le concorrenti del reality ha sempre mantenuto il riserbo sulla sua vita... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 aprile 2023)pronta a partire per L'deicon un supporter d'eccezione,. La modella, tra le concorrenti del reality ha sempre mantenuto il riserbo sulla sua vita...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo c… - trash_italiano : Gianmarco Onestini sulla sua assenza a l'#Isola dei Famosi 2023: 'Non c'era niente con l'Isola, non saprei cosa di… - JamesLucasIT : L’isola, il cui nome deriva dal francese moyenne, 'medio', era presumibilmente un approdo sfruttato dai pirati nel… - GossipItalia3 : Era prevista la loro partecipazione alla prossima imminente edizione dell'Isola dei Famosi, ma i loro nomi sono sta… - BITCHYFit : Armando Incarnato provinato per L’Isola dei Famosi? Interviene Maria De Filippi -