L' Isola dei Famosi | Simone Rugiati esce allo scoperto con Claudia Motta | ' Sostenete il mio angelo'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo c… - trash_italiano : Gianmarco Onestini sulla sua assenza a l'#Isola dei Famosi 2023: 'Non c'era niente con l'Isola, non saprei cosa di… - JamesLucasIT : L’isola, il cui nome deriva dal francese moyenne, 'medio', era presumibilmente un approdo sfruttato dai pirati nel… - GossipOne_it : Luce dei tuoi occhi 2, Anna Valle svela il colpo di scena finale: 'Tutti i misteri saranno svelati!'… - GossipOne_it : Luce dei tuoi occhi 2, Anna Valle svela il colpo di scena finale: 'Tutti i misteri saranno svelati!' #gfvip… -

Claudia Motta pronta a partire per L'Famosi con un supporter d'eccezione, Simone Rugiati . La modella, tra le concorrenti del reality ha sempre mantenuto il riserbo sulla sua vita privata, ma a pochi giorni dalla partenza per l'......per la gestione 'critica dell'hotspot' dell'che il Belpaese ha già avanzato una richiesta di assistenza finanziaria all'Ue. 'L'Italia - ha detto un portavoce dell'esecutivo Ue - è uno...... inaugurando in un hotel di Belfast la prima giornata della sua visita sull', in agenda fino a ... così ai giornalisti che gli chiedevano del significato dell'incontro in programma con i leader...

In queste ore Ilary Blasi ha rilasciato la prima intervista dopo la separazione da Totti: ecco le parole della conduttrice ...Claudia Motta pronta a partire per L'Isola dei Famosi con un supporter d'eccezione, Simone Rugiati. La modella, tra le concorrenti del reality ha sempre mantenuto il riserbo sulla sua ...