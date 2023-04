“L’Isola dei Famosi” | Pier Silvio esclude Onestini? L’indiscrezione

(Di mercoledì 12 aprile 2023) News Tv.deidebutterà su Canale 5 lunedì 17 aprile 2023: sembra cheBerlusconi in persona abbia deciso intervenire sul cast modificandolo all’ultimo. Secondo quanto rivela Dagospia,Berlusconi avrebbe escluso dal reality Gianmarcodopo aver letto la lista dei naufraghi contattati dalla produzione dedei. Si e non solo. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Uomini e Donne”, rissa sfiorata tra Nicole e Roberta: cos’è successo Leggi anche: “Temptation Island”, Maria De Filippi dice “no” a due coppie vip “Isola dei”, Gianmarcoescluso daBerlusconi? ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo c… - JamesLucasIT : L’isola, il cui nome deriva dal francese moyenne, 'medio', era presumibilmente un approdo sfruttato dai pirati nel… - oldo_bis : RT @MarcoFattorini: #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo cines… - GossipOne_it : Ilary Blasi si confessa sul rapporto con Alvin e anticipa l'Isola dei Famosi 2023! - Gossip One… - GossipOne_it : Ilary Blasi si confessa sul rapporto con Alvin e anticipa l'Isola dei Famosi 2023! - Gossip One #gfvip… -

... e la pace in tuttadell'Irlanda, sia una priorità costante per la sua amministrazione. Biden è infatti impegnato nella difesa di tale accordo sia perché è unopiù grandi successi della ...... la Cina non riuscirebbe a conquistare, ma i danni per ... I calcolicomputer non sono stati gentili con gli Stati Uniti ...... guidati da Chiang Kai - shek, si ritirarono sull'di Taiwan,... sia la RPC che la ROC affermano di essere'unico governo ... inclusa Taiwan, ma solo unodue può essere riconosciuto a livello ...