L’Isola dei Famosi | Pier Silvio Berlusconi vieta a Gianmarco Onestini di partecipare | perché?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo c… - trash_italiano : Gianmarco Onestini sulla sua assenza a l'#Isola dei Famosi 2023: 'Non c'era niente con l'Isola, non saprei cosa di… - JamesLucasIT : L’isola, il cui nome deriva dal francese moyenne, 'medio', era presumibilmente un approdo sfruttato dai pirati nel… - fm347153 : RT @MarcoFattorini: #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo cines… - paceinguerra : RT @MarcoFattorini: #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo cines… -

...e poi in appositi fusti sigillati conservati in uno16 ... nelle rocce cristalline della grotta di Onkalo sottoOlkiluoto .... per un viaggio che celebrerà i suoi legami famigliari con' ... per un viaggio che celebrerà i suoi legami famigliari cone ... e che che 1998 pose fine al lungo e sanguinoso conflitto...... una delle più trash di sempre, si è rivelata una mietitrebbia infernale che ha falciato via tutti i rami secchi della televisione e a farne le spese ora… èFamosi. Il reality dall'...