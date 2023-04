L’Isola dei famosi 2023 | Serena Enardu e Gianmarco Onestini esclusi | lo sfogo

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 12 aprile 2023)dei, che tornerà in prima serata su Canale 5 lunedì 17 aprile, ha già fatto il boom con un buon quantitativo di polemiche, specie dopo che Pier Silvio Berlusconi ha deciso di escludere alcuni naufraghi dal cast della nuova edizione, negandogli la partenza in Honduras per evitare di generare altro trash: si tratta degli ex protagonisti di Uomini e Donne di Maria De Filippi,, che si sono espressi in merito alla vicenda, commentando i gossip che li riguardano.dei, Pier Silvio Berlusconi fa piazza pulita: intervengono...