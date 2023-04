L’Isola dei Famosi 2023 | Cristina Scuccia | ex Suor Cristina | è fidanzata? Spunta il gossip | «Lo sanno tutti»

Leggi su donnapop

(Di mercoledì 12 aprile 2023)non è piùe ben presto la ragazza, conosciuta grazie alla sua vittoria nel programma The Voice of Italy, salperà per l’Honduras per partecipare aldeicondotto da Ilary Blasi. Oggi ha abbandonato le vesti monacali facendo un radicale cambio di vita: ha vissuto in Spagna dove ha lavorato...