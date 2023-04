Lippi | “Compio 75 anni | ma me ne sento molti meno Gattuso il primo a farmi gli auguri”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 aprile 2023) L’ex commissario tecnico dell’Italia campione del mondo 2006, Marcello, nel corso di un intervento ad ‘Un Giorno da Pecora’ in diretta su Rai Radio 1, ha celebrato il suo settantacinquesimo compleanno: “Oggi75ma ne nedi, una sessantina, ho solo qualche dolorino alle ginocchia per via del mio passato da calciatore”. I suoi ex giocatori, con i quali è entrato nella storia del calcio, non hanno esitato a scrivergli: “Lo hanno fatto tutti, chi al telefono chi via messaggio.è stato il, il più mattiniero. Lui si sveglia alle 6 di mattina e va a correre. Il Mondiale è tanta roba… Direi che va bene come sono andate le cose, mi tengo i 75che ho con i miei problemini”. SportFace.