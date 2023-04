L’internazionale Chiffi per Bari-Como

(Di mercoledì 12 aprile 2023) La CAN ha reso note le designazioni per la 33a giornata della Serie BKT, con le gare che si disputeranno a partire da venerdì 14 aprile. MODENA – PARMA Venerdì 14/04 h. 20.30SERRASCHIRRU – POLITIIV: UBALDIVAR: NASCAAVAR: LONGO S. ASCOLI – SUDTIROL h. 14.00MINELLI MASTRODONATO – RICCI M.IV: ARENAVAR: MARINIAVAR: BARONIh. 14.00BOTTEGONI – TRASCIATTIIV: BORDINVAR: DIONISI (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)AVAR: PRONTERA (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”) BENEVENTO – REGGINA h. 14.00GHERSINIGIALLATINI – GARZELLIIV: DELRIOVAR: FOURNEAU (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)AVAR: CAMPLONE (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”) COSENZA – CITTADELLA h. 14.00DOVERI ROSSI C. – YOSHIKAWAIV: VERGAROVAR: PICCININI (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)AVAR: PATERNA ...

