L'Inter vince in Champions League con 5 italiani, Barella e Bastoni leader. Indicazioni per Mancini (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nicolò Barella apre le marcature, Alessandro Bastoni viene eletto miglior giocatore della partita. C'è tanta Italia, e non solo per questo motivo, nello splendido successo per 2-0 delL'Inter in casa del Benfica nella sfida valevole come andata dei quarti di finale di Champions League 2023 giocata ieri sera all'Estadio Da Luz di Lisbona. Una compagine nerazzurra che sta confermandosi sempre più "azzurra" con una linea difensiva tutta italiana con il suddetto Alessandro Bastoni, quindi Francesco Acerbi e Mattia Darmian, mentre sull'out di sinistra ha preso posto Federico Dimarco, con Nicolò Barella a guidare la linea mediana. Dopo anni nei quali si criticava, spesso a sproposito, la dirigenza interista di preferire i giocatori stranieri, questa inversione di tendenza si ...

