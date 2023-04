L’Inter che non ti aspetti: un babà per Inzaghi, la semifinale tricolore è prenotata | Primapagina (Di mercoledì 12 aprile 2023) 2023-04-11 23:45:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: L’Inter che non ti aspetti batte 2-0 il Benfica e torna da Lisbona con la prenotazione per una semifinale tutta italiana. Giusto, giustissimo così, perché la squadra di Inzaghi gioca la classica partita perfetta, che vale doppio pensando da un lato al valore degli avversari e dall’altro al momento difficile che stavano attraversando i nerazzurri. Mai, infatti, il Benfica aveva perso nelle precedenti otto gare di Champions, in cui aveva sempre segnato almeno uno dei 28 gol totali, sette dei quali alla Juventus. E mai L’Inter aveva vinto nelle ultime sei partite, in cui aveva perso tre volte consecutive in campionato, pareggiandone altre tre tra campionato e coppe. Proprio nella serata più rischiosa e impegnativa, invece, la ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 12 aprile 2023) 2023-04-11 23:45:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com:che non tibatte 2-0 il Benfica e torna da Lisbona con la prenotazione per unatutta italiana. Giusto, giustissimo così, perché la squadra digioca la classica partita perfetta, che vale doppio pensando da un lato al valore degli avversari e dall’altro al momento difficile che stavano attraversando i nerazzurri. Mai, infatti, il Benfica aveva perso nelle precedenti otto gare di Champions, in cui aveva sempre segnato almeno uno dei 28 gol totali, sette dei quali alla Juventus. E maiaveva vinto nelle ultime sei partite, in cui aveva perso tre volte consecutive in campionato, pareggiandone altre tre tra campionato e coppe. Proprio nella serata più rischiosa e impegnativa, invece, la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : La Russa al pranzo Uefa Benfica-Inter: “Un paio di volte l’anno seguo la squadra in trasferta. Da tifoso, a titolo… - fcin1908it : HA VINTO L'INTER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Straordinaria Inter, favolosa Inter, fantastica Inter. I… - marifcinter : #Inzaghi: 'Grandissima gara dei ragazzi contro una squadra forte. Sono molto soddisfatto. Sapendo che è il primo ro… - redbirdcip : @mvcalcio L Inter la può anche vincere, l importante è che batta il Milan in semifinale invece del napoli... Qui st… - GraVendemini : RT @impusino: Per usare una metafora, l'#Inter non è una vittoria semplice, e mai lo sarà. L'#Inter è un supplementare, un supplementare ch… -

Champions, l'Inter zittisce il da Luz: 2 - 0 contro il Benfica. Il City ne fa 3 al Bayern Monaco Finisce 2 - 0 per l'Inter l'andata dei quarti di Champions contro il Benfica al da Luz con le reti tutte nella ripresa di Barella e di Lukaku su rigore. In quella che invece è stata definita una 'finale anticipata' è il ... L'Inter che non ti aspetti: un BaBà per Inzaghi, la semifinale tricolore è prenotata Commenta per primo L' Inter che non ti aspetti batte 2 - 0 il Benfica e torna da Lisbona con la prenotazione per una semifinale tutta italiana . Giusto, giustissimo così, perché la squadra di Inzaghi gioca la classica ... Benfica, Schmidt: "Credo in una vittoria a Milano nel ritorno" Le sue dichiarazioni Roger Schmidt, allenatore del Benfica, ha parlato a Eleven dopo la sconfitta in Portogallo contro l'Inter. PAROLE - "È stata una partita difficile. Penso che entrambe le squadre ... Finisce 2 - 0 per'andata dei quarti di Champions contro il Benfica al da Luz con le reti tutte nella ripresa di Barella e di Lukaku su rigore. In quellainvece è stata definita una 'finale anticipata' è il ...Commenta per primonon ti aspetti batte 2 - 0 il Benfica e torna da Lisbona con la prenotazione per una semifinale tutta italiana . Giusto, giustissimo così, perché la squadra di Inzaghi gioca la classica ...Le sue dichiarazioni Roger Schmidt, allenatore del Benfica, ha parlato a Eleven dopo la sconfitta in Portogallo contro. PAROLE - "È stata una partita difficile. Pensoentrambe le squadre ... Champions League, Benfica-Inter 0-2. Grande ipoteca per andare in semifinale RaiNews