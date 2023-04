L’installazione che riproduce suoni e luci provenienti dall’universo

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Si tratta di un vecchio adagio dell’arte moderna, da Paul Klee a Giacometti, passando da filosofi come Bergson: non l’arte come imitazione delle cose esistenti, ma come capacità di rendere visibile l’invisibile, di aumentare e rendere porosa la percezione nei confronti di ciò che prima nemmeno esisteva. In questo l’arte si comporta come la macchina fotografica, la macchina da presa, il microscopio o il telescopio. Assomigliando perciò alla scienza. Se quest’ultima lavora in certo senso sull’espansione delle capacità percettive al pari dell’arte, non limitandosi a riprodurre ma a produrre da zero qualche cosa, ecco spiegataTransmitter / Receiver dell’artista tedesco Carsten Nicolai. Parte della presentazione della collezione Spring Summer 23, sarà in mostra da Marsèll Paradise a Milano dal 15 aprile 2023 in occasione della Milano Art Week. Si tratta di ...