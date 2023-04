Liegi-Bastogne-Liegi 2023: percorso, squadre e dove vederla (Di mercoledì 12 aprile 2023) Domenica 23 aprile si correrà la Liegi-Bastogne-Liegi 2023, ultimo appuntamento delle grande classiche del Nord. La scorsa edizione fu vinta dal belga Remco Evanepoel. Scopriamo il percorso e le squadre che saranno al via. Liegi-Bastogne-Liegi 2023: IL percorso I corridori dovranno percorrere 258,5 km, caratterizzati da 10 coates, quasi tutti posti a 80 km dall’arrivo. La novità di questa edizione è rappresentata dal ritorno della Cote des Forges, inserita in mezzo a due salite mitiche. la Redoute e la Roche-Aux-Faucons. La prima asperità sarà dopo 70 km: la Cote de la Roche-en-Ardenne(2,8 km al 6,2%), poi altri 50 km non ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 aprile 2023) Domenica 23 aprile si correrà la, ultimo appuntamento delle grande classiche del Nord. La scorsa edizione fu vinta dal belga Remco Evanepoel. Scopriamo ile leche saranno al via.: ILI corridori dovranno percorrere 258,5 km, caratterizzati da 10 coates, quasi tutti posti a 80 km dall’arrivo. La novità di questa edizione è rappresentata dal ritorno della Cote des Forges, inserita in mezzo a due salite mitiche. la Redoute e la Roche-Aux-Faucons. La prima asperità sarà dopo 70 km: la Cote de la Roche-en-Ardenne(2,8 km al 6,2%), poi altri 50 km non ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... unapigna : Mi stanno spiegando le classiche del ciclismo e io “Liegi Bastogne Liegi come Bruno”, si, “ah, io pensavo fosse una squadra di calcio” - Bergere_Belge : @PollMilan Siamo da Classiche Monumento Fiandre Roubaix Mi-Sanremo Lombardia Liegi-Bastogne-Liegi - tusciaweb : La squadra ciclistica Vt crew riders in Belgio per la Liegi-Bastogne-Liegi Viterbo - La squadra ciclistica Vt crew… - Cyclingtimenews : Tadej Pogacar domina il Giro delle Fiandre e Jonas Vingegaard risponde al Giro dei Paesi Baschi. Che bello sarebbe… - Riky9112 : RT @Eurosport_IT: Tadej Pogacar, età: 24 anni ?? Tour de France (x2) ?? Giro delle Fiandre ?? Liegi-Bastogne-Liegi ?? Giro di Lombardia (x2) ??… -