L'ex premier neozelandese è entrata a far parte del comitato degli "Earthshot Prize" del principe William. Ma per Buckingham Palace è una figura troppo controversa (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il principe William e Kate Middleton non hanno mai nascosto la loro ammirazione per Jacinda Ardern, tanto da includerla nella loro cerchia di amici più intimi. E hanno scelto proprio l'ex premier neozelandese, che ha lasciato da poco la sua carica, per affidarle un ruolo di primo piano – e una nuova carriera – nel comitato organizzativo degli Earthshot Prize. Una decisione, però, che ha subito suscitato polemiche. Il principe William con Jacinda Ardern a Christchurch, Nuova Zelanda, 2019 (Getty Images) Il principe William farebbe bene a prendere le distanze da Jacinda? Le proteste si sono sollevate non solo in Nuova Zelanda ma anche in Gran Bretagna. E questo nonostante il fatto ...

