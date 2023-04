L’ex medico della Virtus “uccise la moglie per stare con l’amante”. Indagato anche per la morte della suocera (Di mercoledì 12 aprile 2023) Benzodiazepine e anestetici. Un mix letale che, secondo gli inquirenti, Giampaolo Amato potrebbe aver usato in altre occasioni prima della morte della moglie, la ginecologa Isabella Linsalata. Da tempo l’oculista, arrestato sabato scorso per l’omicidio della donna, era al centro dei sospetti di amici e parenti della vittima. Al punto che dopo la morte della donna, il 31 ottobre 2021, furono i figli e la sorella a chiedere l’autopsia, insospettiti perché anche la nonna era morta nel sonno venti giorni prima. Da qualche mese Amato aveva lasciato la casa in cui abitava con la moglie trasferendosi in uno studio al piano inferiore, dopo ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Benzodiazepine e anestetici. Un mix letale che, secondo gli inquirenti, Giampaolo Amato potrebbe aver usato in altre occasioni prima, la ginecologa Isabella Linsalata. Da tempo l’oculista, arrestato sabato scorso per l’omicidiodonna, era al centro dei sospetti di amici e parentivittima. Al punto che dopo ladonna, il 31 ottobre 2021, furono i figli e la sorella a chiedere l’autopsia, insospettiti perchéla nonna era morta nel sonno venti giorni prima. Da qualche mese Amato aveva lasciato la casa in cui abitava con latrasferendosi in uno studio al piano inferiore, dopo ...

